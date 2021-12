Lazio-Udinese 4-4 | Arslan | “Grande partita | punto importante Rissa? Il calcio è emozione”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “E’ stata una, molto complicata contro unasquadra e unallenatore. Unper noi, dobbiamo guardare avanti. Il, alla fine ho esultato per il gol al termine di unamolto tirata. E’ stata unada condividere tutti insieme.” Parole di Tolgay Ali, autore del gol del 4-4 finale in, posticipo del turno infrasettimanale della Serie A 2021/2022. “Non siamo stati sempre compatti, ma sapevamo che gli avversari avevanoqualità – ha aggiunto il centrocampista di origini turche – Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo portato a ...

Advertising

OptaPaolo : 2012 - Quello tra Lazio e Udinese è stato il primo pareggio in Serie A con entrambe le squadre che hanno segnato al… - SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Lazio 4-4 Udinese #SSFootball - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Udinese 0-1, rete di Beto (UDI) - JosephineCarin3 : @paocame79 Concordo! Anche se penso che per i tifosi di Lazio e Udinese sia stata meno divertente ?? - lazioworld : RT @VittorioCampa: Lazio-Udinese 4-4 sono senza parole -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Udinese

, la cronaca I friulani dimostrano di poter essere pericolosi appena si affacciano in avanti. E la prova arriva al 17' con il gol di Becao: Jajalo pennella un cross lento, difesa ...Spettacolo all'Olimpico fra(4 - 4 il risultato finale).che va avanti nel primo tempo per 1 - 3, grazie alla doppietta di Beto e al gol di Molina (gol delladi Ciro ...È di Arslan il gol che nel finale porta il risultato sul definitivo 4-4 tra Lazio e Udinese. Al termine dell'incontro il centrocampista friulano ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Una grande ...ROMA (ITALPRESS) – Lazio e Udinese danno vita a una partita ricca di colpi di scena che si conclude con uno spettacolare pareggio per 4-4. La Lazio rimane così al nono posto a quota 22, mentre ...