Gb | Meghan vince anche appello in causa contro Mail

Agenzia_Ansa : Meghan vince anche l'appello della causa contro il Mail. La duchessa: 'Ora più coraggiosi per rimodellare l'industr… - fisco24_info : Meghan vince anche l'appello della causa contro il Mail: La duchessa: 'Ora più coraggiosi per rimodellare l'industr… - EliaAnastasio : Ciao Meghan ti ho visto li sempre ha parlare e vedere su ,ti dico li vince Chi diciamo noi auguri -

ANSA Nuova Europa

E' stata "una vittoria non solo per me ma per chiunque altro abbia mai avuto paura di difendere ciò che è giusto", ha dichiarato. "Ciò che conta di più è che ora siamo a livello collettivo più ...LONDRA - Meghan Markle ha vinto anche nel ricorso presentato dall'editore dei tabloid Daily Mail e Mail on Sunday dopo la condanna in primo grado nella causa legale per violazione della privacy subita dalla duchessa ...