F1, Sergio Perez: "Voglio aiutare la squadra a conquistare il titolo costruttori" (Di giovedì 2 dicembre 2021) La stagione di Formula 1 si avvicina sempre di più alla conclusione e ogni Gran Premio è decisivo; questo weekend i piloti correranno in Arabia Saudita, con altri punti fondamentali in palio, soprattutto in ottica titolo mondiale con la sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. In occasione della consueta conferenza stampa del giovedì, il pilota della Red Bull Sergio Perez ha detto chiaramente quale sia il suo obiettivo per questo finale di stagione; c'è poco da competere per la classifica piloti dal suo punto di vista, dunque meglio concentrarsi su quella costruttori: "Mancano poche gare e tutto è ancora in palio, bisogna dare il massimo per il bene della squadra, sarà emozionante lottare con la Mercedes". La lotta punto a punto tra Mercedes e Red Bull infiamma sia i piloti che i team; per questo, ...

