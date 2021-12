Enrico Mentana, il direttore di LA7 sui no vax: 'Mi onoro di non averli mai ospitati' IL POST (Di giovedì 2 dicembre 2021) 'Mi onoro di non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei no vax '. Con queste parole, il giornalista Enrico Mentana inizia il lungo POST su Instagram dove spiega la sua posizione nei ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) 'Midi non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei no vax '. Con queste parole, il giornalistainizia il lungosu Instagram dove spiega la sua posizione nei ...

Advertising

archive_comix : MENTANA AL DELIRIO! - Potevamo non darvi conto del nuovo delirio di Mentana che ignora che in Italia c'è una Costit… - rotorotons : RT @TgLa7: Fra poco @TgLa7 20.00 condotto da Enrico #Mentana in diretta streaming su - TgLa7 : Fra poco @TgLa7 20.00 condotto da Enrico #Mentana in diretta streaming su - leggoit : Enrico Mentana, il direttore di LA7 sui no vax: «Mi onoro di non averli mai ospitati» IL POST - discoradioIT : #AngelaMerkel, si chiude un'era in #Germania: a questo è dedicato anche l'approfondimento di questa sera di Enrico… -