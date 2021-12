Ludovico Tersigni denunciato per diffamazione: indagato a Ravenna per un post (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Guai in arrivo per Ludovico Tersigni, il nuovo conduttore di X Factor. Fatale un post su Instagram datato 31 luglio 2020 e poi subito rimosso. Qualcuno lo ha denunciato per diffamazione e ora è partita un’indagine. Che cosa è successo? Ricordate cosa succedeva l’estate di due anni fa? Le discoteche avevano appena riaperto dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, e Ludovico Tersigni si trovava a Marina di Ravenna per girare la serie di Netflix Summertime. In una notte di mezza estate il nostro Ludovico si è fatto un giro in discoteca e poi subito dopo su Instagram per postare un suo pensiero… Ora però è scattata una denuncia e una conseguente indagine per diffamazione. La querela è partita dal titolare ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Guai in arrivo per, il nuovo conduttore di X Factor. Fatale unsu Instagram datato 31 luglio 2020 e poi subito rimosso. Qualcuno lo hapere ora è partita un’indagine. Che cosa è successo? Ricordate cosa succedeva l’estate di due anni fa? Le discoteche avevano appena riaperto dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, esi trovava a Marina diper girare la serie di Netflix Summertime. In una notte di mezza estate il nostrosi è fatto un giro in discoteca e poi subito dopo su Instagram perare un suo pensiero… Ora però è scattata una denuncia e una conseguente indagine per. La querela è partita dal titolare ...

