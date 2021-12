Car sharing “informale”, ecco l’espediente dei No Green Pass (Di mercoledì 1 dicembre 2021) per evitare i controlli a partire dal prossimo 6 dicembre Dal prossimo 6 dicembre entra in vigore il Super Green Pass, il quale prevede una serie di limitazioni per chi non è in possesso del Green Pass o possiede solo in Green Pass base. Per tutti coloro che sono sostenitori del No Green Pass scatteranno i divieti anche per i mezzi pubblici, ma subito sono nate le alternative. Grazie ad una serie di canali Telegram, sono nati canali e gruppi di car sharing informale, ovvero gruppi di privati che si organizzano per chiedere e dare Passaggi su brevi e lunghe tratte. Secondo quanto riportato dal giornale Today, sono tantissimi i gruppi e canali nati (alcuni con vita breve), con migliaia di iscritti, dove ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) per evitare i controlli a partire dal prossimo 6 dicembre Dal prossimo 6 dicembre entra in vigore il Super, il quale prevede una serie di limitazioni per chi non è in possesso delo possiede solo inbase. Per tutti coloro che sono sostenitori del Noscatteranno i divieti anche per i mezzi pubblici, ma subito sono nate le alternative. Grazie ad una serie di canali Telegram, sono nati canali e gruppi di car, ovvero gruppi di privati che si organizzano per chiedere e dareaggi su brevi e lunghe tratte. Secondo quanto riportato dal giornale Today, sono tantissimi i gruppi e canali nati (alcuni con vita breve), con migliaia di iscritti, dove ...

