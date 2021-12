Simy | «Sono sereno | penso solo a quello che devo fare con la squadra»

(Di martedì 30 novembre 2021) L’attaccante della Salernitanaha parlato a Dazn prima della partita contro la Juve. Le dichiarazioni L’attaccante della Salernitanaha parlato ai microfoni di Dazn. Le dichiarazioni prima del match contro la Juve. LE DICHIARAZIONI – «. Ognuno ha il suo percorso da. Io sto facendo il mio.arrivato in ritardo, non ho fatto la preparazione giusta, ci sta. Iochecon la. Chi giocai miei compagni che se lo meritano, ioa disposizione sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

In attacco confermato Bonazzoli: accanto a lui uno tra Simy e Djuric. (Corriere dello Sport.it) Scelta insolita e curiosa quella di mister Colantuono che potrebbe aspettare fino all'ultimo istante per ...