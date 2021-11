Nei primi 10 mesi denunce per infortuni sul lavoro in crescita

(Di martedì 30 novembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ledio sulpresentate all'Inail entro lo scorso mese di ottobre sono state 448.110, quasi 27mila in più (+6,3%) rispetto alle 421.497 dei10del 2020. I dati evidenziano un aumento a livello nazionale degliin itinere (+20,4%, da 51.809 a 62.403 casi) e un incremento del 4,3% (da 369.688 a 385.707) di quelli avvenuti in occasione di. Il numero deglisuldenunciati è aumentato del 3,7% nella gestione Industria e servizi, dell'1,4% in Agricoltura e del 38,3% nel Conto Stato.Si osservano incrementi generalizzati in quasi tutti i settori produttivi tranne in quelli dell'amministrazione pubblica (-9,1%) e, soprattutto, della sanità e assistenza sociale. ...

Advertising

realvarriale : Nel segno di DIEGO.Prova impressionante di @sscnapoli che serve il poker a @OfficialSSLazio.3 gol nei primi 30 minu… - OptaPaolo : 62 - L’Inter è la squadra che ha tentato più conclusioni nei primi tempi di questa Champions League (62, almeno 11… - Agenzia_Ansa : Nei primi dieci mesi del 2021 sono cresciuti i reati di 'deformazione dell'aspetto della persona con lesioni perman… - giulio__oiluig : RT @SapereeunDovere: Nei primi 2 giorni erano arrivati a 14 mila dislike ?????? - riccardosanna14 : RT @OrtigiaP: Medico del pronto soccorso lancia l’allarme su vaccini COVID e i livelli di D-dimero (coagulazione del sangue)I documenti Pfi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei primi

minuti di scambi in Europa fioccano i segni negativi come quelli del Dax che indietreggia dell'1,02% e del Cac40 che cede circa l'1,16%, giù anche l'indice inglese Ftse 100 che lascia sul ...... come quando fummo depredati dello straordinario know how che attraverso il cosiddetto Miracolo Economico avevamo inconsapevolmente accumulato in Italiaanni Sessanta, con la Olivetti ...In pochi, riguardando le prime due non esattamente brillantissime stagioni a Firenze, avrebbero immaginato di avere una tale nostalgia di Erick Pulgar. Certo, il titolare della cabina di ...Buongiorno, eccoci di nuovo qua per connettere come ogni giorno i fili che uniscono Washington e Pechino. Oggi siamo in cerca di guai: quelli che si trovano ad affrontare Jerome Powell e Janet Yellen ...