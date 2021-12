Maria De Filippi, Bomba di Mara Venier “E’ stata lei a farmi allontanare dalla Rai. Ecco cosa mi ha fatto”. La confessione choc (Di martedì 30 novembre 2021) A breve sarà il compleanno di Maria De Filippi e siamo sicuri che innumerevoli personaggi che popolano il mondo dello spettacolo vorranno omaggiarla. Ma c’è chi ha già cominciato con una settimana di anticipo. Si tratta di Romina Power e Mara Venier, due donne che sono molto legate alla regina di Mediaset. La prima che ha compiuto da poco 70 anni, è stata molte volte ospite delle trasmissioni di Queen Mery. Entrambe sono donne molto schiette e sincere, poco avvezze alle regole della vita sociale. Per questo in ogni incontro è sempre nata una particolare sintonia. La seconda, la zia d’Italia, è una delle migliori amiche di Maria De Filippi. Mara Venier ha voluto ricordare un aneddoto molto importante, quando la Rai le ha voltato le ... Leggi su cityroma (Di martedì 30 novembre 2021) A breve sarà il compleanno diDee siamo sicuri che innumerevoli personaggi che popolano il mondo dello spettacolo vorranno omaggiarla. Ma c’è chi ha già cominciato con una settimana di anticipo. Si tratta di Romina Power e, due donne che sono molto legate alla regina di Mediaset. La prima che ha compiuto da poco 70 anni, èmolte volte ospite delle trasmissioni di Queen Mery. Entrambe sono donne molto schiette e sincere, poco avvezze alle regole della vita sociale. Per questo in ogni incontro è sempre nata una particolare sintonia. La seconda, la zia d’Italia, è una delle migliori amiche diDeha voluto ricordare un aneddoto molto importante, quando la Rai le ha voltato le ...

Advertising

IlContiAndrea : Il coma, il bullismo, le delusioni in amicizia e in amore. Poi la rinascita ad #Amici e i consigli di Maria De Fili… - wincosino : tra minhee e jake non so chi stia somigliando di più a maria de filippi ultimamente mandiamoli entrambi a c’è posta per te - pestojenovese : BATSA DIRE CHE JAKE SEMBRA MARIA DE FILIPPI STO MORENDO - Chloesam95 : RT @chiamatemiEmme: Carola ha: Luigi Strangis che la guarda così la maestra Celentano che si commuove per lei Maria De Filippi ai suoi pied… - StelenaAmore : RT @chiamatemiEmme: Carola ha: Luigi Strangis che la guarda così la maestra Celentano che si commuove per lei Maria De Filippi ai suoi pied… -