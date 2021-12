LIVE Sci alpino, Prova Lake Louise 2021 in DIRETTA: Goggia è inarrivabile! Buona prova di squadra delle azzurre, si rivede Stuhec (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.32 Ultima al traguardo Roberta Melesi, che dopo un avvio opaco ha deciso di non forzare. 22.30 Partita Melesi, molto distante già al secondo intertempo. 22.27 L’azzurra è pronta al cancelletto, sta ultimando le sue fatiche la giovane australiana Greta Small. 22.25 Tante discesiste finiscono nelle retrovie mentre si avvicina il momento di Roberta Melesi. 22.23 Era partita forte l’americana Jacqueline Wiles, ma come tante altre ha mollato la presa superata la metà gara. 22.21 Sono ben 15 le atlete schierate dai tecnici di casa Austria quest’oggi. 22.19 Che bella prova da parte della connazionale Christina Ager! Scippa l’ottava posizione a Nadia Delago, +1”18 da Goggia. 22.17 Alla fine l’austriaca è dodicesima staccata di +1”64. 22.15 Nadine Fest non ha voluto ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.32 Ultima al traguardo Roberta Melesi, che dopo un avvio opaco ha deciso di non forzare. 22.30 Partita Melesi, molto distante già al secondo intertempo. 22.27 L’azzurra è pronta al cancelletto, sta ultimando le sue fatiche la giovane australiana Greta Small. 22.25 Tante discesiste finiscono nelle retrovie mentre si avvicina il momento di Roberta Melesi. 22.23 Era partita forte l’americana Jacqueline Wiles, ma come tante altre ha mollato la presa superata la metà gara. 22.21 Sono ben 15 le atlete schierate dai tecnici di casa Austria quest’oggi. 22.19 Che bellada parte della connazionale Christina Ager! Scippa l’ottava posizione a Nadia Delago, +1”18 da. 22.17 Alla fine l’austriaca è dodicesima staccata di +1”64. 22.15 Nadine Fest non ha voluto ...

