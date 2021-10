Vaticano | il Papa fa sedere accanto a lui un bambino

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Il Papa sulla pandemia, la libertà è un valore comunitario: (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 20 OTT -… - UnioneSarda : #Vaticano - Bambino corre verso il #Papa in aula Nervi, e lui gli dà la sedia - R_o_b_y_50 : @LaFrauMi1 Di fronte a Papa Giovanni Paolo II non riuscii a fare neanche una foto. Meno male che c’era il fotografo del Vaticano - hecagusto : RT @rafluciani: “Mi auguro che le Chiese locali diventino consapevoli della loro autorità e che si elabori un modello istituzionale decentr… - lisargadata : RT @enkidC: @laperlaneranera @SmitArianna @d_essere @LuceChiara1211 @eretico_l @MarcoLu41052677 @DonatellaBucci @anna11824 @carolarosato @T… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano Papa

Simpatico quanto improvviso siparietto prima dell'udienza generale diFrancesco in Aula Paolo VI: un bambino ha superato le barriere di sicurezza ed è corso da Bergoglio. Leggi la notiziaCittà del, 20 ottobre 2021 - Simpatico quanto improvviso siparietto prima dell'udienza generale diFrancesco in Aula Paolo VI: un bambino ha superato le barriere di sicurezza ed è corso da ...(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 20 OTT - Il Papa emerito Benedetto XVI ha inviato una lettera di condoglianze per la morte di un suo amico, Gerhard Winkler. "Tra tutti i miei colleghi e amici - scrive ...Monito del Papa ai tanti che invocano la libertà in questo momento di pandemia: "In questo momento storico, abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione comunitaria, non individualista, della libertà", ...