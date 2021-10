Vaccini, rincari e migranti: Draghi detta la linea (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mario Draghi ha informato i senatori in vista del Consiglio europeo che si terrà il 21 e il 22 ottobre: tra i temi affrontati anche la transizione digitale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Marioha informato i senatori in vista del Consiglio europeo che si terrà il 21 e il 22 ottobre: tra i temi affrontati anche la transizione digitale

Advertising

Mauro73432329 : - infoitinterno : Vaccini, rincari e migranti: Draghi detta la linea - semprelibero73 : @giangoSGV @Leonard14___ Ogni italiano nel 2022 grazie ai rincari del governo, pagherà in media 1300€ in più....ma I vaccini sono gratis... - emiliano87tw : @flayawa E magari nei nuovi rincari (benzina, gas e luce) c’è proprio il pagamento di questi vaccini. E il popolo b… - MatidotY : @barbarab1974 Che ignoranza oltretutto... i vaccini non sono gratuiti... Li pagano anche i non vaccinati tra tasse,… -