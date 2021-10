Ue | Draghi | ' cybersicurezza priorità | illeciti off line devono esserlo anche on line'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo migliorare la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE nel digitale. Vogliamo trovare soluzioni condivise su quattro versanti: la sicurezza cibernetica, la concorrenza, i servizi digitali e l'intelligenza artificiale. Sul fronte della, il nostro obiettivo è garantire un quadro normativo chiaro e identificare risposte rapide e coordinate". Lo ha detto il premier Mario, intervenendo in Aula al Senato in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre. "L'Italia si è dotata di un'Agenzia per lanazionale - ha ricordato il presidente del Consiglio - che promuove lo sviluppo di capacità di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione. È un tema prioritario per l'Europa, che metterà in campo degli strumenti legislativi appositi. Sulla concorrenza, lavoriamo ...