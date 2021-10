Tampon Tax al 10% | un importante passo avanti | ma serve più coraggio

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sebbene qualcuno ritenga la lotta alla “Tax” una battaglia superflua, continua la giusta richiesta di considerare i prodotti igienico-sanitari collegati al ciclo mestruale come beni di primaria necessità (e quindi tassati con aliquota agevolata al 4%) anziché come beni ordinari o di lusso (tassati al 22%). Ebbene sì: in Italia avere il ciclo mestruale, senza averlo scelto, è una cosa da ricchi tanto quanto l’alcool, il brillocchero al vostro dito anulare, qualche scaglia di tartufo sulla vostra pasta o la supercar parcheggiata in garage. Oggi però una novità ha riacceso la questione. O meglio, si è cercato di affrontarla con un primoinanche se, per certi versi, potrebbe rischiare di restare l’ennesimo contentino: il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato la riduzione della ...