Siae sotto attacco hacker: rubati e messi in vendita sul dark web dati sensibili degli artisti. Chiesto un riscatto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il gruppo Everest ha confermato di aver sottratto alla Società Italiana Autori ed Editori dati sensibili, messi in vendita sul dark web Leggi su corriere (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il gruppo Everest ha confermato di aver sottratto alla Società Italiana Autori ed Editoriinsulweb

klaatu29 : RT @PalmaFrancesco: La #SIAE, per un attacco hacker, è sotto ricatto: per uscirne dovrà pagare e basta, senza un perché. Ah, il karma. - twMec : RT @PalmaFrancesco: La #SIAE, per un attacco hacker, è sotto ricatto: per uscirne dovrà pagare e basta, senza un perché. Ah, il karma. - PalmaFrancesco : La #SIAE, per un attacco hacker, è sotto ricatto: per uscirne dovrà pagare e basta, senza un perché. Ah, il karma. - _Acqua_Cheta : Artisti sotto attacco: hackerata la Siae, dati sensibili sul dark web - antoriccelli : Altro che protezione #diritti di autore, prima serve protezione dei #dati del proprio archivio! #Siae sotto attacco… -