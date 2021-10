Road to Halloween | “Scappa – Get Out”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Jordan Peele è uno dei registi che sta cambiando le regole del cinema horror grazie a pellicole come il suo primo lungometraggio– Get Out. La new wave horror cela nascosti all’interno dei film che ne fanno parte dei significati mozzafiato, e questa pellicola non è da meno. Siamo davanti a una neppure troppo velata allusione al razzismo, e soprattutto alla cultura schiavista imposta dai colonialisti alle persone nere (e ovviamente non solo). Il colonialismo ha infatti avuto un effetto devastante non solo verso chi lo perpetra, convinto di poter commettere ogni sorta di abusi, ma soprattutto su chi lo vive e ne assimila soprattutto gli effetti più nascosti. Chris, il protagonista di Get Out, infatti per tutta la sua vita ha assistito inerme a degli eventi drammatici, primo tra tutti la morte della madre quando era ancora un bambino. Lo stesso accade ...