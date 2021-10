Parma, Buffon: “Non penso al ritiro. Chiellini non dovrebbe smettere” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Non penso alla data del ritiro, e sono onesto. Nell’ultimo anno e mezzo o due vivo una condizione di benessere fisico e mentale per cui vado in campo e le cose mi riescono facili, come mi riuscivano dieci o quindici anni fa”. Gigi Buffon risponde così alla domanda su un possibile ritiro vicino, annunciando che non ha ancora alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Il portiere del Parma parla anche dell’ex compagno alla Juve e in Nazionale Giorgio Chiellini: “Ormai comincia ad essere grande, però poi quando va in campo è sempre due spanne sopra gli altri, e allora non capisco quale sia la motivazione per cui dovrebbe smettere di giocare. Come dico sempre: i bravi maestri e professori non dovrebbero mandarli in pensione. I ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Nonalla data del, e sono onesto. Nell’ultimo anno e mezzo o due vivo una condizione di benessere fisico e mentale per cui vado in campo e le cose mi riescono facili, come mi riuscivano dieci o quindici anni fa”. Gigirisponde così alla domanda su un possibilevicino, annunciando che non ha ancora alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Il portiere delparla anche dell’ex compagno alla Juve e in Nazionale Giorgio: “Ormai comincia ad essere grande, però poi quando va in campo è sempre due spanne sopra gli altri, e allora non capisco quale sia la motivazione per cuidi giocare. Come dico sempre: i bravi maestri e professori nonro mandarli in pensione. I ...

