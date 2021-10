Napoli | Spalletti | «Osimhen non partira dall' inizio»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ci sono calciatori delle qualità e dei muscoli che sono differenti. Soprattutto i calciatori di colore hanno questo tipo di potenzialità, si rigenerano in poco tempo, facendo dei numeri atletici importanti quando meno te lo aspetti. Osimenh è uno di questo. Lo stesso discorso vale per Koulibaly che è stato sempre impiegato. Domani può esserci, ma non partevista la qualità che abbiamo davanti”. Così Luciano, tecnico del, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia.

... fresco dei tre punti ottenuti sul campo del, affronta il Leicester di Brendan Rodgers, nell' anticipo della terza giornata del Gruppo C, quello degli uomini di Luciano. I russi ...- La sfida in programma al Maradona contro il Legia Varsavia sarà un vero e proprio test per ilche potrà così capire quali possono essere le proprie ambizioni in Europa League. Lo sa bene Kalidou Koulibaly che alla vigilia del match contro la formazione polacca, capolista del girone, ha ...