LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia a mezzogiorno, programma in grande ritardo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Tra poco la quinta rotazione. Da seguire i turchi Asil, Deir e Onder alle parallele; i britannici Bevan, Cemlyn-Jones e Nathan al cavallo; i sudcoreani Lee e Yang con i due salti al volteggio. 10.29 Il britannico Hayden Skinner timbra 14.566 e si piazza al sesto posto. 10.28 Ottimo lavoro di Adem Asil al volteggio: 14.499 di media e quinto posto provvisorio. 10.21 Sbaglia anche Cunningham al corpo libero (13.433). 10.20 Rhys McClenaghan è caduto! 13.766, 17mo e fuori dalla finale! Era tra i favoriti al cavallo… 10.15 Ricordiamo che l’Italia gareggerà attorno alle ore 12.00. Gli azzurri erano attesi in pedana alle ore 10.20, ma c’è stato un ritardo di circa 80 minuti sulla tabella di marcia. 10.14 Ora si passa alla terza rotazione. I britannici Cunningham, Nathan, Skinner ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30 Tra poco la quinta rotazione. Da seguire i turchi Asil, Deir e Onder alle parallele; i britannici Bevan, Cemlyn-Jones e Nathan al cavallo; i sudcoreani Lee e Yang con i due salti al volteggio. 10.29 Il britannico Hayden Skinner timbra 14.566 e si piazza al sesto posto. 10.28 Ottimo lavoro di Adem Asil al volteggio: 14.499 di media e quinto posto provvisorio. 10.21 Sbaglia anche Cunningham al corpo libero (13.433). 10.20 Rhys McClenaghan è caduto! 13.766, 17mo e fuori dalla finale! Era tra i favoriti al cavallo… 10.15 Ricordiamo che l’gareggerà attorno alle ore 12.00. Gli azzurri erano attesi in pedana alle ore 10.20, ma c’è stato undi circa 80 minuti sulla tabella di marcia. 10.14 Ora si passa alla terza rotazione. I britannici Cunningham, Nathan, Skinner ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto balza in testa nell’All Around! Azzurri a caccia dell… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto in testa nell’All Around! Azzurri a caccia delle fina… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi profeti in patria! Lodadio Macchini e Maresca a cacc… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi in chiaroscuro. Lodadio Macchini e Maresca a caccia… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi profeti in patria! Lodadio Macchini e Maresca a cacc… -