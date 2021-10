Laura Granato: voleva entrare in Senato senza green pass. E invece è stata sospesa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Laura Granato è una docente calabrese, di Catanzaro, eletta nel 2018 nelle fila del Movimento Cinque Stelle che ora dal gruppo Misto ha aderito all’Alternativa c’è. Il gruppo parlamentare che da le fondamenta, immaginiamo, a quello che sarà il nuovo partito di Alessandro Di Battista. Ieri era inserita tra gli iscritti a parlare dopo l’informativa della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ma la senatrice de ‘L’Alternativa c’è’ ha dovuto rinunciare al suo intervento dopo la sanzione di divieto di accesso a tutti le sedi e interdizione ai lavori parlamentari per 10 giorni, comminatale dal Consiglio di presidenza per il rifiuto di esibire il green pass. Granato, dopo aver seguito dai monitor del salone Garibaldi l’intervento della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è una docente calabrese, di Catanzaro, eletta nel 2018 nelle fila del Movimento Cinque Stelle che ora dal gruppo Misto ha aderito all’Alternativa c’è. Il gruppo parlamentare che da le fondamenta, immaginiamo, a quello che sarà il nuovo partito di Alessandro Di Battista. Ieri era inserita tra gli iscritti a parlare dopo l’informativa della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ma la senatrice de ‘L’Alternativa c’è’ ha dovuto rinunciare al suo intervento dopo la sanzione di divieto di accesso a tutti le sedi e interdizione ai lavori parlamentari per 10 giorni, comminatale dal Consiglio di presidenza per il rifiuto di esibire il, dopo aver seguito dai monitor del salone Garibaldi l’intervento della presidente del, Elisabetta Casellati, che ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La senatrice no-pass, Laura Granato, è entrata a Palazzo Madama, sede del Senato, rifiutando di mostrare il proprio… - Agenzia_Ansa : I senatori che rifiuteranno di esibire il green pass non potranno più entrare a Palazzo Madama. Lo ha deciso il Con… - Agenzia_Ansa : La Commissione Affari costituzionali del Senato ha sospeso i propri lavori per la presenza in aula della senatrice… - system64738 : RT @valy_s: La senatrice Laura Granato è stata sospesa per 10gg perché si è presentata in #Senato senza #greenpass Questo orrore è anticost… - ilbarone1967 : RT @valy_s: La senatrice Laura Granato è stata sospesa per 10gg perché si è presentata in #Senato senza #greenpass Questo orrore è anticost… -