Gwyneth Paltrow: "Ecco che cosa dico ai miei figli quando mi fanno delle domande sul sesso" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gwyneth Paltrow, durante una recente intervista di Entertainment Tonight, ha parlato delle risposte che da ai suoi figli quando le fanno delle domande sul sesso. I figli di Gwyneth Paltrow stanno diventando grandi e hanno iniziato a parlare di sesso con la loro mamma: durante una recente intervista con Entertainment Tonight la star di Hollywood ha rivelato che cosa risponde ai suoi figli quando le fanno delle domande relative alla sessualità. "Rimanete sempre vicini alla vostra verità", ha spiegato la Paltrow. "Penso che la cosa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021), durante una recente intervista di Entertainment Tonight, ha parlatorisposte che da ai suoilesul. Idistanno diventando grandi e hanno iniziato a parlare dicon la loro mamma: durante una recente intervista con Entertainment Tonight la star di Hollywood ha rivelato cherisponde ai suoilerelative alla sessualità. "Rimanete sempre vicini alla vostra verità", ha spiegato la. "Penso che la...

Italia_Notizie : Gwyneth Paltrow rivela i consigli sul sesso che dà ai figli: “Questo non lo dice mai nessuno” - FQMagazineit : Gwyneth Paltrow rivela i consigli sul sesso che dà ai figli: “Questo non lo dice mai nessuno” - ilcomizio : NUOVA DENUNCIA NEI CONFRONTI DI GWYNETH PALTROW. MA COSA È SUCCESSO? - Rioolimpica2016 : Gwyneth Paltrow 'cattiva maestra di salute', ora dispensa consigli sul sesso in una serie su Netflix - JamieJonessss : @rosyb98 Ne ha due con Gwyneth Paltrow se non mi sbaglio?? -