Grande Fratello Vip, “Aiuto, chiamate un medico”: paura nella notte. [VIDEO] (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Al GFVip nella notte un concorrente si è sentito male, allarmando i compagni di stanza e chiedendo l'intervento di un medico. Nonostante le luci spente, dalle registrazioni si intravedono diversi vip sullo stesso letto mentre cercano di capire quale sia la causa del malore, a quanto pare che ha colpito Miriana Trevisan. #VIDEO A FINE ARTICOLO Le conversazioni si decifrano a fatica, ma si sente Jo Squillo che consiglia di chiamare un medico, Lulù Selassié che risponde: "Per forza" e Alex Belli che fa una serie di domande. "Ma c'era il latte?", sembra dica. "No, no…", risponde lei. Malore per Miriana Trevisan, che la mattina si riprendeLe circostanze sembrano chiarirsi la mattina successiva quando i vip tornano a parlare della nottata: "Eravamo preoccupati per Miriana", esclama Clarissa Selassié. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Al GFVipun concorrente si è sentito male, allarmando i compagni di stanza e chiedendo l'intervento di un. Nonostante le luci spente, dalle registrazioni si intravedono diversi vip sullo stesso letto mentre cercano di capire quale sia la causa del malore, a quanto pare che ha colpito Miriana Trevisan. #A FINE ARTICOLO Le conversazioni si decifrano a fatica, ma si sente Jo Squillo che consiglia di chiamare un, Lulù Selassié che risponde: "Per forza" e Alex Belli che fa una serie di domande. "Ma c'era il latte?", sembra dica. "No, no…", risponde lei. Malore per Miriana Trevisan, che la mattina si riprendeLe circostanze sembrano chiarirsi la mattina successiva quando i vip tornano a parlare della nottata: "Eravamo preoccupati per Miriana", esclama Clarissa Selassié. ...

Advertising

loutomli__ : Quest'anno il grande fratello non verrà posticipato, ma anticipato perché anche quelli della regia si sono rotti il… - chichigallon : Togliamo le telecamere dal Grande Fratello e mettiamole a casa Icardi - SerenaMalik7 : RT @iukei_: Il grande fratello che in questo momento si starà mangiando le mani e stra pentendo di questo cast #gfvip - opinionistegf : RT @iukei_: Il grande fratello che in questo momento si starà mangiando le mani e stra pentendo di questo cast #gfvip - iukei_ : Il grande fratello che in questo momento si starà mangiando le mani e stra pentendo di questo cast #gfvip -