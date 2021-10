Francesca Neri, perché ha deciso di non tornare sul set (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Non ho l’esigenza di tornare a fare l’attrice, perché ho tutta una serie di problemi che devo affrontare”, parole che hanno pesato come macigni, quelle di Francesca Neri a Ti Sento, dove per la prima volta ha parlato del suo futuro e del mancato desiderio di tornare sul set per rimettersi a lavoro su quello che l’ha tenuta impegnata per tutta la sua vita. Francesca Neri, le dichiarazioni rese a Pierluigi Diaco Dopo il racconto doloroso che ha riguardato la malattia che non ha ancora completamente superato, Francesca Neri ha rivelato un altro particolare molto importante e che riguarda la sua carriera. Un mondo dal quale ha voluto staccarsi per affrontare il dolore ma anche per liberarsi da quella continua ricerca di conferme che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Non ho l’esigenza dia fare l’attrice,ho tutta una serie di problemi che devo affrontare”, parole che hanno pesato come macigni, quelle dia Ti Sento, dove per la prima volta ha parlato del suo futuro e del mancato desiderio disul set per rimettersi a lavoro su quello che l’ha tenuta impegnata per tutta la sua vita., le dichiarazioni rese a Pierluigi Diaco Dopo il racconto doloroso che ha riguardato la malattia che non ha ancora completamente superato,ha rivelato un altro particolare molto importante e che riguarda la sua carriera. Un mondo dal quale ha voluto staccarsi per affrontare il dolore ma anche per liberarsi da quella continua ricerca di conferme che ...

Advertising

francescacheeks : Ci siamo! Domani alle 14 esce il videoclip (aka la mia storia d’amore con il pianoforte verticale color legno??). At… - RadioItalia : 'Nei tuoi occhi' di Francesca Michielin è nella colonna sonora del film 'Marilyn ha gli occhi neri'!… - QuotidianPost : Francesca Neri: “Per ora non torno sul set” - FilippoCarmigna : Francesca Neri, la confessione con la voce rotta dal pianto: “Fare l’attrice mi ha ferita, non so se tornerò…” - lamescolanza : Francesca Neri a Ti sento con Pierluigi Diaco: «Non so se farò ancora l'attrice». La drammatica rivelazione -