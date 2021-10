Firenze: impianti di riscaldamento accesi dal 1 novembre. Le regole stabilite (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Città Metropolitana comunica che è' permesso accendere gli impianti di riscaldamento dal 1° novembre al 15 aprile. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Città Metropolitana comunica che è' permesso accendere glididal 1°al 15 aprile. Al di fuori di tali periodi, glitermici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio L'articolo proviene daPost.

