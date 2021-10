Avellino | pareggio conquistato con le unghie e con i denti con il Catania

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– L’porta a casa un punto importante nel match contro il. Primo tempo. Rivoluzione tattica all’annuncio delle formazioni, Braglia rilancia l’con il 3-4-3. Bove in difesa, Rizzo e Tito sulle fasce e Kanoute dal primo minuto in attacco. Ciancio finisce in tribuna. Doppia occasione per l’tra il 3? e il 7? del primo tempo. Prima ci prova Silvestri su assist di Tito, poi Kanoutè attacca il fondo e crossa sul fronte opposto trovando il gran sinistro di Tito che sfiora l’incrocio dei pali. Ilpassa in vantaggio al 7?. Zanchi ubriaca la difesa dell’, Forte ci mette i guantoni respingendo debolmente, Moro insacca a porta vuota. Al 30? fanno l’ingresso nel settore ospiti, i tifosi ...

La Virtus Francavilla dopo la sconfitta adha fermato sul pari in casa il Catania, senza ... La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.58 , l'eventuale...... poi ha retto bene il ritorno dell'fino aldi Plescia giunto proprio al 44esimo. La seconda frazione riparte con lo stesso leit motiv del primo tempo, ovvero con l'in ...Finisce in parità la sfida del “Massimino” tra Catania ed Avellino. Le reti di Moro e Claiton per i rossazzurri. Due gol sugli sviluppi da palla ferma per l’Avellino, con Plescia nel primo tempo e Sil ...Il Catania ospita l'Avellino per la decima giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.