Aumenti e stangata sui prezzi | in arrivo un Natale…salato!

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Brutte notizie inper tutti gli italiani: quello che sta per arrivare non sarà un Natale dolce ma salato. Ecco perché L’aumento del prezzo dell’elettricità e del gas avrà dei risvolti negativi per quanto riguarda le tasche degli italiani anche per il prossimo Natale. Le prossime festività saranno infatti soggette ad una raffica di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Corriere : Riforma del catasto, perché Milano rischia la stangata: aumenti de, 174% nel 2026, record Città studi - hiboss_hiboss : RT @MartinKeufaver: Bilancio di 8 mesi di governo: -campagna vaccinale fallimentare -nazione sull'orlo della guerra civile -aumenti dell'en… - GioITA2 : RT @Lasiciliaweb: Stangata benzina: +413 euro a famiglia Codacons: 'Gli aumenti non si fermano più' - Lasiciliaweb : Stangata benzina: +413 euro a famiglia Codacons: 'Gli aumenti non si fermano più' - SArreu4 : RT @ilgiornale: Nei prossimi mesi prevista una raffica di aumenti che non risparmierà neanche il dolce tipico meneghino -

Ultime Notizie dalla rete : Aumenti stangata

ilGiornale.it

L'Unione Nazionale dei Consumatori ha fatto anche due conti per capire quanto questi nuovi... Un balzo che equivale, su base annua, a unapari a 414 euro all'anno per la benzina e a ...Un intervento del Governo per sterilizzare gli, riducendo le accise, non è più rinviabile' ... Un balzo che equivale, su base annua, a unapari a 414 euro all'anno per la benzina e a ...Brutte notizie in arrivo per tutti gli italiani: quello che sta per arrivare non sarà un Natale dolce ma salato. Ecco perché ...I forti rincari sulle bollette di luce e gas registrati ad inizio ottobre non saranno un caso isolato e potrebbero ripetersi già il prossimo trimestre. La conferma arriva in queste ore da parte di Ste ...