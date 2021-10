Atp Finals, la Race per Torino 2021 aggiornata: Berrettini qualificato, Sinner a caccia di un posto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La classifica della Race per Torino 2021 aggiornata settimana per settimana. Mancano ancora molti mesi all’appuntamento con il Torneo dei Maestri, in scena dal 14 al 21 novembre, ma si può già iniziare a fare qualche calcolo. Jannik Sinner può alimentare il suo sogno chiamato Atp Finals. L’azzurro, visto il livello di tennis espresso in questa stagione, ha tutte le carte in regola per lottare per la qualificazione fino alla fine. Già qualificato invece Matteo Berrettini, che per la seconda volta in carriera prenderà parte all’evento. Di seguito la Race aggiornata. LA Race aggiornata DELLE Finals (al 20 ottobre 2021): Djokovic 8370 punti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La classifica dellapersettimana per settimana. Mancano ancora molti mesi all’appuntamento con il Torneo dei Maestri, in scena dal 14 al 21 novembre, ma si può già iniziare a fare qualche calcolo. Jannikpuò alimentare il suo sogno chiamato Atp. L’azzurro, visto il livello di tennis espresso in questa stagione, ha tutte le carte in regola per lottare per la qualificazione fino alla fine. Giàinvece Matteo, che per la seconda volta in carriera prenderà parte all’evento. Di seguito la. LADELLE(al 20 ottobre): Djokovic 8370 punti ...

Advertising

WeAreTennisITA : Djokovic tornerà a Parigi ???? In una intervista ad un magazine serbo, il numero 1 ha rivelato la sua programmazione… - Eurosport_IT : Novak Djokovic conferma che sarà a Torino per le #AtpFinals, mentre sui vaccini... ?? ?? - sportface2016 : #AtpFinals, la #Race per Torino 2021 aggiornata dopo la vittoria di #Sinner contro #Musetti all'#EuropeanOpen - lavorofacile : Hostess e steward per ATP Finals e Coppa Davis di tennis a Torino: - marckuck : Dopo la vittoria contro Tiafoe ho visto il palmares di #Murray: 3 Slam, 8 finali (in tutti e 4 i majors), 2 ori oli… -