Wanda Nara e Mauro Icardi, caos totale: spuntano altri dettagli dello scoop dell’anno (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è la stagione di una telenovela degna di nota, ma pura realtà. I protagonisti sono ancora Wanda Nara e Mauro Icardi che si sarebbero divisi ufficialmente. Solo qualche giorno fa, Wanda ha annunciato con termini molto duri che il calciatore avrebbe avuto una liaison con un’altra donna. Poche ore dopo è spuntata una foto che sembrava far rientrare la crisi: Icardi ha postato un’immagine con Wanda e con tanto di cuori. Sta di fatto che la questione è tutt’altro che risolta in quanto è emerso un terzo colpo di scena. Wanda Nara e Mauro Icardi: cos’è successo davvero? Solo qualche giorno fa, Wanda Nara ha postato su Instagram una storia contro Mauro ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è la stagione di una telenovela degna di nota, ma pura realtà. I protagonisti sono ancorache si sarebbero divisi ufficialmente. Solo qualche giorno fa,ha annunciato con termini molto duri che il calciatore avrebbe avuto una liaison con un’altra donna. Poche ore dopo è spuntata una foto che sembrava far rientrare la crisi:ha postato un’immagine cone con tanto di cuori. Sta di fatto che la questione è tutt’altro che risolta in quanto è emerso un terzo colpo di scena.: cos’è successo davvero? Solo qualche giorno fa,ha postato su Instagram una storia contro...

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - Gazzetta_it : 'Vorrei incontrarti in discoteca': il messaggio diretto a Icardi scoperto da Wanda Nara - sportmediaset : Crisi Wanda Nara-Icardi, #MaxiLopez se la ride: 'Il karma... chi la fa l'aspetti'. #SportMediaset - CalcioNews24 : L’infinita e stucchevole vicenda di #Icardi e #WandaNara tiene banco a metà tra gossip e calcio: cambia il destino… - SWIFTLY91 : RT @manidaneonato: de paul ha tradito la moglie con la stessa ragazza con cui icardi ha tradito wanda nara, cinema altissimo in sti giorni -