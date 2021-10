Tutta colpa della Fata Morgana | location | dov’è stato girato?

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ancora una volta, le bellezze del Sud Italia saranno protagoniste di un film-tv, nello specifico di, in onda il 19 ottobre 2021, alle 21:20, su Raiuno. Il film-tv, co-prodotto da Pepito Produzioni e Rai Fiction, racconta di un uomo ed una donna che si contendono una vecchia casa per inseguire i propri sogni. Ma? Il film-tv è ambientato in Calabria, dove troviamo tutte le: Scilla, Pizzo e Briatico, sul litorale calabro. E’ l’occasione, quindi, per vedere gli incantevoli luoghiCalabria, che faranno da sfondo alle vicende ...

Ma dov'è stato girato Tutta colpa della Fata Morgana? Il film-tv è ambientato in Calabria, dove troviamo tutte le location: Scilla, Pizzo e Briatico, sul litorale calabro. E' l'occasione, quindi, per ...
Tutta colpa della fata Morgana è l'ultimo film del ciclo di RaiUno Purché finisca bene. Con Nicole Grimaudo, va in onda il 19 ottobre 2021.