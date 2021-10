Roma | incendio in un appartamento | salvati due cagnolini dalle fiamme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 ottobre 2021) Un forte odore acre e del fumo provenire da undi una palazzina in via Largo Beltramelli. Questi i ‘campanelli’ di allarme che hanno spinto una donna a chiedere aiuto, a chiamare la Polizia e i Vigili del Fuoco.a Largo Beltramelli:due cani E’ successo ieri pomeriggio, poco dopo le 15, in Largo Beltramelli: è qui che lesono divampate in un, ma fortunatamente il pericolo è rientrato presto. Nessuno è rimasto intossicato e ferito, ma due cani che si trovavano lì e potevano restare intrappolati nel fuoco sono stati tratti in salvo e anche per loro c’è stato il lieto fine. Il principio di, almenoprime informazioni, pare sia stato scatenato da un phon dimenticato acceso sul materasso della camera da letto. ...