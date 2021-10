La rivolta No Vax contro #Draghistan monta su Telegram e Twitter (Di martedì 19 ottobre 2021) La solidarietà dei No Pass si sposta sui portuali di Trieste, il mirino su Mario Draghi. Se nella prima parte della protesta contro la certificazione verde il nome del presidente del Consiglio è rimasto più nelle retrovie, e al centro delle accuse figuravano altri protagonisti (Di Maio, Speranza e i sanitari che a vario titolo promuovevano il pass), le proteste al varco 4 hanno delineato il profilo di un nuovo nemico. Il dissenso è spesso manifestato in maniera pacifica, ma con altrettanta frequenza sui gruppi Telegram e Twitter compaiono insulti e minacce all’ex presidente della Bce. L’accusa è rivolta anche ai media italiani, colpevoli di tacere ciò che sulla stampa estera verrebbe invece denunciato: L’Italia è in una dittatura, il “Draghistan”. Un canale sulla piattaforma di messaggistica porta il nome di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) La solidarietà dei No Pass si sposta sui portuali di Trieste, il mirino su Mario Draghi. Se nella prima parte della protestala certificazione verde il nome del presidente del Consiglio è rimasto più nelle retrovie, e al centro delle accuse figuravano altri protagonisti (Di Maio, Speranza e i sanitari che a vario titolo promuovevano il pass), le proteste al varco 4 hanno delineato il profilo di un nuovo nemico. Il dissenso è spesso manifestato in maniera pacifica, ma con altrettanta frequenza sui gruppicompaiono insulti e minacce all’ex presidente della Bce. L’accusa èanche ai media italiani, colpevoli di tacere ciò che sulla stampa estera verrebbe invece denunciato: L’Italia è in una dittatura, il “Draghistan”. Un canale sulla piattaforma di messaggistica porta il nome di ...

Advertising

LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: La rivolta No Vax contro #Draghistan monta su Telegram e Twitter - HuffPostItalia : La rivolta No Vax contro #Draghistan monta su Telegram e Twitter - nuccia20 : RT @marcobedana: Dovrebbero picchiare i no vax a Trieste.. città fascista..Italo Svevo si rivolta nella tomba. - marcobedana : Dovrebbero picchiare i no vax a Trieste.. città fascista..Italo Svevo si rivolta nella tomba. - tribuna_treviso : FRONTE USL / La invieranno a Benazzi e resteranno a casa. La replica del dg: «Siamo pronti a fare tamponi gratis og… -

Ultime Notizie dalla rete : rivolta Vax Una leadership Raggi per il M5S Tanto più se fuori fischia forte un vento di irrequietezza, se non proprio di rivolta. La traiettoria dei gruppi no vax non sembra proprio destinata a spegnersi. I dati che arrivano, come quelli dell'...

Giornalista No vax di Espn si licenzia dalla tv: 'Sto cercando di avere un figlio' Poi si è rivolta a chi le diceva che il vaccino fosse un suo obbligo morale: 'L'ho pensato e ho pensato alle implicazioni. Tutti vogliamo porre fine a questa pandemia. Ma alla fine, un'iniezione che ...

La rivolta No Vax contro #Draghistan monta su Telegram e Twitter Yahoo Notizie La rivolta No Vax contro #Draghistan monta su Telegram e Twitter I gruppi sono corredati da altri post che negano la presenza del covid e promuovono articoli che segnalano gravi effetti collaterali. “Dittatura” è tra le parole più ripetute: il popolo di Twitter ha ...

Sinistra radicale e No Green Pass, un legame pericoloso L'apparire, nelle retrovie militanti e intellettuali, della coalizione No Vax e No Green Pass di gruppi, umori, bandiere e sigle della sinistra radicale sconcerta i media e accende, nei talk show e on ...

Tanto più se fuori fischia forte un vento di irrequietezza, se non proprio di. La traiettoria dei gruppi nonon sembra proprio destinata a spegnersi. I dati che arrivano, come quelli dell'...Poi si èa chi le diceva che il vaccino fosse un suo obbligo morale: 'L'ho pensato e ho pensato alle implicazioni. Tutti vogliamo porre fine a questa pandemia. Ma alla fine, un'iniezione che ...I gruppi sono corredati da altri post che negano la presenza del covid e promuovono articoli che segnalano gravi effetti collaterali. “Dittatura” è tra le parole più ripetute: il popolo di Twitter ha ...L'apparire, nelle retrovie militanti e intellettuali, della coalizione No Vax e No Green Pass di gruppi, umori, bandiere e sigle della sinistra radicale sconcerta i media e accende, nei talk show e on ...