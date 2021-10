Gasperini | “La fase difensiva dovrà essere perfetta Ilicic? Mi aspetto sia quello di Empoli”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Old Trafford contro il Manchester United. Queste le parole del tecnico: “Sarà fondamentale la, sarà necessario sistemare la difesa. Tutto parte da lì, da come riesci a limitare il Manchester. Sarà fondamentale difendere bene per poi provare a giocare altrettanto bene”. Sull’Old Trafford: “Questo stadio è fantastico, incredibile. Sicuramente un’emozione, ma bisognerà tramutarla in energia positiva. E’ una platea incredibile, giocheremo con tanta gente ed è una grandissima emozione. Ci misureremo contro una grande squadra, un grandissimo prestigio. Ci servrà una prestazione al meglio delle nostre possibilità”. Su: “che abbiamo visto anon lo ...