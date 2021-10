Colf e badanti, l’Ats: «Nessun problema alla vaccinazione in Lombardia» (Di martedì 19 ottobre 2021) In qualità di caregiver anche Colf e badanti in fase di regolarizzazione possono vaccinarsi e ottenere il green pass in Regione Lombardia. Lo precisa l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo anche a seguito di alcuni articoli usciti sulla stampa in questi giorni. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 19 ottobre 2021) In qualità di caregiver anchein fase di regolarizzazione possono vaccinarsi e ottenere il green pass in Regione. Lo precisa l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo anche a seguito di alcuni articoli usciti sulla stampa in questi giorni.

