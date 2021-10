Cdp, Gorno Tempini: “Per piani Ue collaboreremo con stakeholder europei e nazionali” (Di martedì 19 ottobre 2021) “In Europa, le Banche pubbliche di sviluppo saranno chiamate a essere partner per la realizzazione del piano Next Generation Eu, un’opportunità da non perdere; questa iniziativa da 750 miliardi di euro è finalizzata a rafforzare le nostre economie erogando un aiuto finanziario per progetti cruciali orientati al futuro, destinando risorse fisse tra la green economy e la transizione digitale”. E’ il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, nel suo intervento di apertura a ‘Finance in common’ il summit globale delle banche pubbliche di sviluppo, a delineare così la funzione di queste istituzioni. “Operando in oltre 150 paesi e movimentando il 10% degli investimenti mondiali, le oltre 500 Banche pubbliche di sviluppo presenti a livello nazionale, regionale, internazionale e multilaterale si trovano in una posizione unica”, ha spiegato, per raggiungere ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) “In Europa, le Banche pubbliche di sviluppo saranno chiamate a essere partner per la realizzazione del piano Next Generation Eu, un’opportunità da non perdere; questa iniziativa da 750 miliardi di euro è finalizzata a rafforzare le nostre economie erogando un aiuto finanziario per progetti cruciali orientati al futuro, destinando risorse fisse tra la green economy e la transizione digitale”. E’ il presidente di Cdp, Giovanni, nel suo intervento di apertura a ‘Finance in common’ il summit globale delle banche pubbliche di sviluppo, a delineare così la funzione di queste istituzioni. “Operando in oltre 150 paesi e movimentando il 10% degli investimenti mondiali, le oltre 500 Banche pubbliche di sviluppo presenti a livello nazionale, regionale, internazionale e multilaterale si trovano in una posizione unica”, ha spiegato, per raggiungere ...

