Arriva Android 12 in versione finale e stabile: correte a scaricarlo nel vostro Pixel (Di martedì 19 ottobre 2021) Android 12 è qui in versione finale e da questa sera è in roll out per tutti i dispositivi di Google supportati, vale a dire Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a, Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5a. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

