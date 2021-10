Accensione riscaldamento 2021 | date e orari regione per regione Le varie zone

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 ottobre 2021) Sono finalmente state fornite tutte le informazioni riguardanti l’per l’anno. Sono diverse leitaliane e quindi sono state ufficializzate le fasce con le. La nostra nazione è stata divisa incon la legge numero 10 del 1991 e il DPR numero 412 del 1993. In totale sono sei le fasce da tenere in considerazione e questa suddivisione è stata resa possibile con le differenze positive tra la temperatura convenzionale e quella media esterna quotidiana. Si parte innanzitutto con la fascia F, che fa riferimento a quei territori decisamente più freddi. Infatti, sono presi in esame le Alpi, Belluno e Trento. In questa circostanza non ci sono assolutamente limiti né per quanto riguarda l’o né per quanto concerne il tempo. Nella ...