Un modello per prevedere mutazioni e varianti del coronavirus (Di lunedì 18 ottobre 2021) (foto: Getty Images)La caccia alle nuove varianti del coronavirus non si ferma: è importante tenere alta la guardia con il tracciamento, il monitoraggio dei casi e il sequenziamento del genoma del virus. Oltre a scoprire precocemente, non appena appaiono, le forme mutate del virus, un nuovo strumento, ancora in corso di studio, potrebbe in futuro consentire di riuscire a prevedere i cambiamenti, cioè le nuove mutazioni, nel genoma di Sars-Cov-2. Queste mutazioni potrebbero dare luogo a varianti più contagiose e sfuggenti al sistema immunitario, dunque più pericolose. A sviluppare il nuovo modello computazionale, basato su complesse simulazioni, è un gruppo della Penn State University, che ha pubblicato i risultati sulla rivista Proceedings of the National Academy of ... Leggi su wired (Di lunedì 18 ottobre 2021) (foto: Getty Images)La caccia alle nuovedelnon si ferma: è importante tenere alta la guardia con il tracciamento, il monitoraggio dei casi e il sequenziamento del genoma del virus. Oltre a scoprire precocemente, non appena appaiono, le forme mutate del virus, un nuovo strumento, ancora in corso di studio, potrebbe in futuro consentire di riuscire ai cambiamenti, cioè le nuove, nel genoma di Sars-Cov-2. Questepotrebbero dare luogo apiù contagiose e sfuggenti al sistema immunitario, dunque più pericolose. A sviluppare il nuovocomputazionale, basato su complesse simulazioni, è un gruppo della Penn State University, che ha pubblicato i risultati sulla rivista Proceedings of the National Academy of ...

