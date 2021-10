Sentenza Stefano Cucchi | le motivazioni dei giudici della Corte d’appello sull’aggressione

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Lo scorso 7 maggio, lad’Assisedi Roma si era riunita per discutere sullarelativa all’accusa di omicidio preterintenzionale per il pestaggio di, avvenuto la sera del 15 ottobre del 2009, meno di 10 giorni prima che il giovane morisse dopo un periodo di degenza al Pertini. Laaveva confermato le condanne per omicidio preterintenzionale ai Carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Oggi emergono ledi quellasul caso di: led’Assisedi Roma, nelle ...

E' quanto scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma nelle motivazioni delladello scorso 7 maggio al processo per la morte diCucchi, condannando fra gli altri a 13 ...Per evitare il carcere a vita o una condanna a trent'anni a Scapusi il suo legale,Bertone ,... quindi entro qualche settimane potrebbe essere emessa ladella Corte d'Assise di Genova ...Processo Cucchi, sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma che condanna i due carabinieri ...Le motivazioni della sentenza di condanna dei carabinieri per la morte di Stefano Cucchi. Per i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma, l’aggressione mortale subita dalla vittima è stata frutt ...