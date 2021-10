Sea e Skyports, allo studio un network di "vertiporti" in Italia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Partnership per realizzare infrastrutture per velivoli e veicoli elettrici a decollo verticale che consentono collegamenti point to point 100% carbon free. Primo step a Milano per rotte fra scali e aree strategiche della città. Obiettivo: essere pronti per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Partnership per realizzare infrastrutture per velivoli e veicoli elettrici a decollo verticale che consentono collegamenti point to point 100% carbon free. Primo step a Milano per rotte fra scali e aree strategiche della città. Obiettivo: essere pronti per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

Ultime Notizie dalla rete : Sea Skyports 'Vertiporti' dentro la città: Sea aeroporti di Milano firma una partnership con Skyports La partnership tra SEA e Skyports propone lo sviluppo di vertiporti adatti ai diversi modelli di eVTOL (veicoli elettrici a decollo verticale). Le nuove infrastrutture permetteranno collegamenti ...

Linate, elicotteri aerotaxi per spostarsi in città: ecco il piano per costruire una rete di "vertiporti" Nei giorni olimpici del 2026, a Milano ci si potrebbe spostare in un attimo da un punto all'altro della città sorvolando il traffico in aerotaxi. Sea e Skyports stanno studiando un piano per sviluppare una rete di "vertiporti" da dove lanciare un servizio di navette taxi del futuro. Non saranno semplici elicotteri, come già succede negli Usa o ...

Accordo Sea-Skyports per una rete vertiporti in Italia Agenzia ANSA Sea e Skyports, allo studio un network di "vertiporti" in Italia Partnership per realizzare infrastrutture per velivoli e veicoli elettrici a decollo verticale che consentono collegamenti point to point 100% carbon free. Primo step a Milano per rotte fra scali e ar ...

A Milano potrebbero arrivare i "taxi volanti" Sea ha firmato un accordo con una società che costruisce vertiporti: i "maxi droni" potrebbero arrivare entro le Olimpiadi ...

