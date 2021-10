Renault Koleos andrà in “pensione anticipata” nel 2023

(Di lunedì 18 ottobre 2021) È durata poco l’avventura di. Il SUV uscirà dal mercato nelcon la fine della produzione che verrà sancita dopo appena due generazioni. Nonostante il recente restyling, la vettura francese non ha conquistato il pubblico, e così da Boulogne-Billancourt hanno deciso di mandarla in “”.sta infatti puntando su una

La produzione della Renault Koleos si concluderà nel 2023. Il SUV ha deluso le attese sul mercato e verrà dunque messo da parte.La storia di Renault Koleos si concluderà nel 2023. Dopo due generazioni, il SUV della Losanga non proseguirà la sua strada, con l'addio alla produzione ...