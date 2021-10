New World aggiungerà il trasferimento di server questa settimana (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il lancio di New World ha avuto qualche problema tecnico e ha costretto molti giocatori a fare i conti con i tempi di coda. Per risolvere questi problemi, Amazon Games ha creato server aggiuntivi, condividendo che avrebbero lavorato su una funzione di trasferimento di server in modo che i giocatori potessero sincronizzarsi con i loro amici. Il team ha annunciato che i trasferimenti di server arriveranno questa settimana. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il lancio di Newha avuto qualche problema tecnico e ha costretto molti giocatori a fare i conti con i tempi di coda. Per risolvere questi problemi, Amazon Games ha creatoaggiuntivi, condividendo che avrebbero lavorato su una funzione didiin modo che i giocatori potessero sincronizzarsi con i loro amici. Il team ha annunciato che i trasferimenti diarriveranno. Leggi altro...

