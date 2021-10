Meglio iniziare a fare una lista

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Black Friday 2021 si terrà venerdì 26 novembre. È arrivata la conferma ufficiale e come sempre la frenesia per la giornata intera di sconti folli online e non, che ormai come ogni anno, durerà ben più di 24 ore. Leggi anche › Arriva il Black Friday: consigli perveri affari senza errori Black Friday, giornate di folli sconti Facciamo un po’ di chiarezza. Il 26 novembre (da mezzanotte), è il vero “Venerdì Nero”. In questa giornata gli sconti, sia nei negozi fisici sia in quelli online, saranno effettuati su ogni tipo di prodotto, dall’abbigliamento alla tecnologia, dagli accessori agli elettrodomestici. Detto questo, le offerte inizieranno in molti casi prima del 26 novembre. Molti negozi, infatti, soprattutto le grandi catene commerciali ...