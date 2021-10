Masters1000 Indian Wells 2021, Cameron Norrie trionfa in California, Basilashvili sconfitto in tre set! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con costanza ed equilibrio: sono questi gli ingredienti del successo di Cameron Norrie in California. Il tennista britannico ha sconfitto nell’atto conclusivo del Masters1000 di Indian Wells delle ‘sorprese‘ il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.36 ATP) per 3-6 6-4 6-1 in 1 ora e 51 minuti di partita e conquistato il titolo negli States. Con questo risultato il tennista di Sua Maestà scala la classifica portandosi al n.16 del mondo, guadagnando ben 10 posizioni, e soprattutto scavalca nell’ATP Race Jannik Sinner, diventando n.10 di questa classifica così importante per la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Una vittoria meritata in un confronto che ha cambiato il suo corso dal 4-4 del 2° set, quando il georgiano ha subìto la regolarità di ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con costanza ed equilibrio: sono questi gli ingredienti del successo diin. Il tennista britannico hanell’atto conclusivo deldidelle ‘sorprese‘ il georgiano Nikoloz(n.36 ATP) per 3-6 6-4 6-1 in 1 ora e 51 minuti di partita e conquistato il titolo negli States. Con questo risultato il tennista di Sua Maestà scala la classifica portandosi al n.16 del mondo, guadagnando ben 10 posizioni, e soprattutto scavalca nell’ATP Race Jannik Sinner, diventando n.10 di questa classifica così importante per la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Una vittoria meritata in un confronto che ha cambiato il suo corso dal 4-4 del 2° set, quando il georgiano ha subìto la regolarità di ...

Advertising

RaiSport : ?? #IndianWells #Basilashvili batte #Fritz, finale a sorpresa con #Norrie Per il georgiano è la prima finale… - infoitsport : Masters1000 Indian Wells 2021: la finale che non ti aspetti tra Cameron Norrie e Nikoloz Basilashvili, ad un passo… - peterkama : Masters1000 Indian Wells 2021: la finale che non ti aspetti tra Cameron Norrie e Nikoloz Basilashvili, ad un passo… - OA_Sport : La finale di oggi tra due outsider della vigilia - infoitsport : Masters1000 Indian Wells, un tennis senza padrone senza Djokovic, Federer e Nadal. In semifinale 4 outsider -