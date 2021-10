LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Iorio apre col botto alle parallele. Le gemelle D’Amato cadono (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 04.36 Entrambe le gemelle sono cadute, in maniera alternata. Ora toccherà a Elisa Iorio. 04.35 NOOOO. Purtroppo Alice cade dalla trave e commette diversi errori: 10.966 (5.2) per l’azzurra, che si trova costretta a inseguire in ottica finale. Uno sbaglio dopo il buon avvio alle parallele. 04.33 Esercizio di spessore per Asia D’Amato, che riscatta prontamente la caduta alle parallele. Un piccolo sbilanciamento a metà prova, bella l’uscita in doppio carpio. La genovese ottiene 13.000 (5.3 il D Score) e passa il testimone alla gemella Alice. 04.31 Le britanniche Ruby Stacey e Georgia-Mae Fenton saranno al corpo libero. Le ungheresi ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 04.36 Entrambe lesono cadute, in maniera alternata. Ora toccherà a Elisa. 04.35 NOOOO. Purtroppo Alice cade dalla trave e commette diversi errori: 10.966 (5.2) per l’azzurra, che si trova costretta a inseguire in ottica finale. Uno sbaglio dopo il buon avvioparle. 04.33 Esercizio di spessore per Asia, che riscatta prontamente la cadutaparle. Un piccolo sbilanciamento a metà prova, bella l’uscita in doppio carpio. La genovese ottiene 13.000 (5.3 il D Score) e passa il testimone alla gemella Alice. 04.31 Le britanniche Ruby Stacey e Georgia-Mae Fenton saranno al corpo libero. Le ungheresi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche attesa per l’Italia - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: lampi di Wei e Rui. Tra poco tocca all’Italia - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche attesa per l’Italia - #Ginnastica… - formulagiaestro : @ivarrkosto @Dr4couis che imbarazzo comunque che le qualificazioni di un mondiale non vengano trasmesse live, consi… - formulagiaestro : ginnastica artistica unico sport in cuj le qualifiche del mondiale (MONDIALE) non hanno certezza di essere tramesse… -