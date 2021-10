“Lesione al menisco”, ora è ufficiale: l’infortunio fa tremare i fantallenatori (Di lunedì 18 ottobre 2021) Uscito per infortunio nella domenica dell’ottava giornata, adesso i fantallenatori tremano: ufficiale la Lesione al menisco per lui Le lacrime, la rabbia e la frustrazione al momento dell’infortunio non avevano lasciato presagire al meglio. E infatti, è un lunedì estremamente amaro per Mandragora, il Torino e i tanti fantallenatori del nostro Paese. Il centrocampista granata, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Uscito per infortunio nella domenica dell’ottava giornata, adesso itremano:laalper lui Le lacrime, la rabbia e la frustrazione al momento delnon avevano lasciato presagire al meglio. E infatti, è un lunedì estremamente amaro per Mandragora, il Torino e i tantidel nostro Paese. Il centrocampista granata, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? Tegola #Torino: lesione al menisco per #Mandragora, il comunicato ufficiale - TUTTOJUVE_COM : Torino, lesione del menisco per Mandragora: nei prossimi giorni valutazione chirurgica - Cesare14931834 : RT @gianluca_sarto: Torino, lesione del menisco interno del ginocchio destro per Mandragora. Da decidere se si opera o no, ma almeno un mes… - TuttoFanta : ??#TORINO: lesione al menisco per #Mandragora, nei prossimi giorni la decisione sull'operazione ??… - andreastoolbox : Torino, lesione del menisco interno per Mandragora. Le news sull'infortunio | Sky Sport -