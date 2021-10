La sorella di Anna Tatangelo dice tutta la verità sulla separazione da Gigi D’Alessio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Anche ieri a Verissimo Anna Tatangelo non ha voluto dire molto della separazione da Gigi D’Alessio ma sua sorella Silvia Tatangelo aveva già rivelato altro. Alla cantane interessa più di tutto tutelare suo figlio Andrea. Anna Tatangelo ha confermato che è dai giornali che lei e il figlio hanno saputo che Gigi D’Alessio sta per diventare padre per la quinta volta. Non c’era bisogno di aggiungere altro ma c’è altra sofferenza che non conosciamo e Silvia ha voluto parlarne. Senza molti filtri la sorella della Tatangelo per la prima volta ha voluto dire qualcosa sul momento difficilissimo vissuto da Anna. Se tutti hanno pensato che la seconda ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 ottobre 2021) Anche ieri a Verissimonon ha voluto dire molto delladama suaSilviaaveva già rivelato altro. Alla cantane interessa più di tutto tutelare suo figlio Andrea.ha confermato che è dai giornali che lei e il figlio hanno saputo chesta per diventare padre per la quinta volta. Non c’era bisogno di aggiungere altro ma c’è altra sofferenza che non conosciamo e Silvia ha voluto parlarne. Senza molti filtri ladellaper la prima volta ha voluto dire qualcosa sul momento difficilissimo vissuto da. Se tutti hanno pensato che la seconda ...

Advertising

Alphaa_10 : RT @AmbraR12: Anna: 'Sono gelosa di mia sorella, non voglio che vada alla partita con il PM... Ho paura che possa succedere qualcosa tra lo… - _sempre_sarai_ : RT @AmbraR12: Anna: 'Sono gelosa di mia sorella, non voglio che vada alla partita con il PM... Ho paura che possa succedere qualcosa tra lo… - daisy_17___ : RT @AmbraR12: Anna: 'Sono gelosa di mia sorella, non voglio che vada alla partita con il PM... Ho paura che possa succedere qualcosa tra lo… - Marie_Ange_92 : RT @AmbraR12: Anna: 'Sono gelosa di mia sorella, non voglio che vada alla partita con il PM... Ho paura che possa succedere qualcosa tra lo… - AmbraR12 : Anna: 'Sono gelosa di mia sorella, non voglio che vada alla partita con il PM... Ho paura che possa succedere qualc… -