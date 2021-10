La moglie lo accusava di abusi sulle figliolette | assolto dopo 10 anni e sette processi

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Lalo aveva accusato di aver abusato delledi 4 e 8, ma è statoin via definitiva,10, di cui tre in Cassazione. Una lunga e controversa ...

Lalo aveva accusato di aver abusato delle figliolette di 4 e 8 anni , ma è stato assolto in via definitiva, dopo 10 anni e sette processi, di cui tre in Cassazione. Una lunga e controversa ...