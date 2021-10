Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler 19 ottobre | Tina non rivela nulla sulla sua salute

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera Il6. Le anticipazionino che la puntata che andrà in onda martedì 192021 su RaiUno sarà ricca di colpi di scena. L’attenzione sarà focalizzata soprattutto su, che dopo averto a suo fratello la verità sulle sue condizioni di, continuerà a tacere con gli altri, Vittorio Conti compreso. Nel frattempo, il rapporto tra Flora e Umberto diventerà sempre più intimo e Adelaide non gradirà per niente questa vicinanza. Il6:nonsuaLe anticipazioni riguardanti la nuova puntata ...

Advertising

AnnaOrr15 : @Maruzzella8720 Tanti. Il Postino,Nuovo cinema paradiso,Il te nel deserto,C'era una volta in America,Il principe de… - Enzo97736396 : @peppecirillo92 sì, sarebbe pure una grande promozione e un po' lo merita, però poi toglie spazio a 'la vita in dir… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore (anticipazioni 18-22 ottobre 2021): Tina deve operarsi - #Paradiso #delle #Signore - tuttopuntotv : Il Paradiso delle Signore 6, nuovo orario di programmazione lunedì 18 ottobre #ilparadisodellesignore - MontiFrancy82 : IL @ParadisoSignore DAILY: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 18 AL 22 OTTOBRE -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

Le vicende del magazzino più famoso d'Italia tornano nelle nuove puntate de Ilsignore . Come accede ogni settimana, dopo essere tornata con costanza dopo la lunga sosta estiva, continua a fare compagnia agli affezionati spettatori con la sua consueta striscia ...... si trova all'interno del parco naturale regionale dell'Antola ed era unalocalità di ... Bellissima è anche Villa Maria, Villa, Villa Sanguineti, Villa Sturlese, Villa Ida (in stile ...A conclusione delle celebrazioni per il 700 anniversario della morte del Sommo Poeta, Magnum entra alle Scuderie del Quirinale come sponsor della mostra ...Continua l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni rivelano che la puntata che andrà in onda martedì 19 ottobre 2021 su RaiUno sarà ricca di colpi di scena. L'atte ...