Il GreenPass è politico e Draghi lo terrà a oltranza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tempo, si dice, è galantuomo. Non è vero, il tempo è un po’ figlio di puttana, ristabilisce la verità fuori tempo massimo. Però bisogna dargli atto che, sia pure in ritardo, sa farla emergere la verità e la verità a proposito del GreenPass è che si trattava – si tratta – di una misura politica, vale a dire di potere. Dice Draghi, signore e padrone d’Italia che lo terrà “fino a che serve”, per dire senza un limite e finché serve lo decide lui. Non basta la copertura all’80%, non basterà al 90, la pretenderanno al 100% che è un nonsenso, e poi diranno che bisogna ricominciare da capo, portarla al 200%. A milioni protestano, si disperano perché non possono lavorare, non possono campare? Si va avanti e se scoppiano tumulti tanto meglio, è il vecchio gioco del regime quello di cercare il morto così si possono inasprire le misure ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tempo, si dice, è galantuomo. Non è vero, il tempo è un po’ figlio di puttana, ristabilisce la verità fuori tempo massimo. Però bisogna dargli atto che, sia pure in ritardo, sa farla emergere la verità e la verità a proposito delè che si trattava – si tratta – di una misura politica, vale a dire di potere. Dice, signore e padrone d’Italia che lo“fino a che serve”, per dire senza un limite e finché serve lo decide lui. Non basta la copertura all’80%, non basterà al 90, la pretenderanno al 100% che è un nonsenso, e poi diranno che bisogna ricominciare da capo, portarla al 200%. A milioni protestano, si disperano perché non possono lavorare, non possono campare? Si va avanti e se scoppiano tumulti tanto meglio, è il vecchio gioco del regime quello di cercare il morto così si possono inasprire le misure ...

