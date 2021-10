Ginnastica artistica, Mondiali 2021: orari 19 ottobre, tv, programma, streaming. Le italiane osservano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Martedì 19 ottobre proseguiranno i Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) va in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili. Vedremo all’opera tre suddivisioni, si chiuderà il programma e avremo delineato il quadro delle qualificate alle varie finali (24 per l’all-around, 8 per le singole specialità). Si partirà alle ore 02.45 italiane e si andrà avanti fino alle ore 07.30 circa, per cinque ore complessive senza sosta da vivere tutti insieme appassionatamente. Le italiane osservano le dita e incrociano: Asia Damato è seconda al volteggio e ormai la finale è in testa, Elisa Iorio è quarte alle parallele e sembra molto vicina all’obiettivo, Alice D’Amato è settima sugli staggi e serve qualche ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Martedì 19proseguiranno idi. A Kitakyushu (Giappone) va in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili. Vedremo all’opera tre suddivisioni, si chiuderà ile avremo delineato il quadro delle qualificate alle varie finali (24 per l’all-around, 8 per le singole specialità). Si partirà alle ore 02.45e si andrà avanti fino alle ore 07.30 circa, per cinque ore complessive senza sosta da vivere tutti insieme appassionatamente. Lele dita e incrociano: Asia Damato è seconda al volteggio e ormai la finale è in testa, Elisa Iorio è quarte alle parallele e sembra molto vicina all’obiettivo, Alice D’Amato è settima sugli staggi e serve qualche ...

